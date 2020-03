Kamer uit stevige kritiek op aanpak coronacrisis

LIVE – Verslaggever Alexander Bakker is bij het debat aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

De warrige persconferentie maandag, waarin het kabinet nieuwe maatregelen afkondigde, stuit breed in de Tweede Kamer op afkeuring. „Het ontbrak aan eenduidige regels, duidelijke communicatie en een brief aan de Kamer”, zegt D66-leider Jetten. Hij wil dat het kabinet dit ruiterlijk toegeeft. CDA-voorman Heerma is ook niet over het optreden te spreken. „Doe het met minder personen en met meer voorbereidingstijd”, tipt hij. PvdA-leider Asscher zag de stuntelige persconferentie eveneens met lede ogen aan. „Dat was geen onduidelijkheid, dat was een blunder.”

VVD-Kamerlid Veldman wil dat het kabinet beter zijn best gaat doen om Nederlanders van het belang van coronamaatregelen te doordringen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat slechts 40 procent van de Nederlanders denkt dat social distancing - afstand houden van elkaar - helpt. „Qua communicatie vraag ik het kabinet er een schepje bovenop te doen.”

Ook PVV-leider Wilders uit kritiek. Hij vindt dat het kabinet te traag op het cornavirus heeft gereageerd. „Het was daadkracht in slow motion.” Het nieuwe maatregelenpakket van afgelopen maandag noemt hij ’gelukkig een stuk steviger’. Toch denkt hij dat het beter is om niet alleen aan mensen met ziekteverschijnselen en hun gezinsleden te vragen om thuis te blijven. „Waarom niet voorlopig iedereen?” De PVV-voorman denkt dat dit helderder is en beter handhaafbaar.

Onwillige farmaceuten

Breed leeft in de Tweede Kamer de behoefte om ten tijden van de coronacrisis onwillige farmaceuten de duimschroeven aan te draaien. Vandaag werd bekend dat het farmabedrijf Roche weigert om de receptuur van testvloeistof - nodig voor coronatesten - prijs te geven. Nederland komt daardoor bij het testen op corona stevig in de problemen. PvdA-leider Asscher opperde om daarom dan maar dwanglicenties in te voeren. Daarmee kan medewerking van farmaceuten worden afgedwongen. Dat kan in de Tweede Kamer op grote steun rekenen.

Grote zorgen zijn er of de capaciteit op intensive care-afdelingen wel toereikend is. In het zuiden van ons land, maar ook op steeds meer andere plekken, lopen ic-afdelingen vol. Woensdag klonken daarover grote zorgen vanuit de ziekenhuiswereld. „Het kraakt”, zei ic-expert Gommers daarover. Van zorgminister De Jonge wil de Tweede Kamer daar meer duidelijkheid over. „Is er een noodscenario voor de intensive care?”, vraagt CU-leider Segers zich af.

Vorige week woensdag was er ook een debat in de Tweede Kamer, dat mondde uit in een marathonvergadering van tien uur. Veel te lang, vonden zowel de volksvertegenwoordigers als de aanwezige ministers. Kamervoorzitter Arib wil het donderdag minder lang laten duren. Het is de bedoeling dat het rond 14.00 uur is afgelopen. De Kamer gaat daarna nog stemmen over de miljardenpakketten voor de economie.

