Minister maakt zich hard voor ic-capaciteit: ’Alles op alles’

LIVE – Verslaggever Alexander Bakker is bij het debat aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

Woensdag klonken er vanuit de ziekenhuissector alarmerende berichten over die ic-plekken. In het zuiden van ons land, maar ook op steeds meer andere plekken, lopen ic-afdelingen vol. „Het kraakt”, zei ic-expert Gommers daarover.

Die onheilspellende woorden bonken nog na in de oren van SP-leider Marijnissen. Ze vraagt zich af of het kabinet wel alles op alles zet. Minister De Jonge bezweert dat dit het geval is. „Overal drukken we op iedere knop om de ic-capaciteit te bespoedigen. We werken met man en macht, we doen alles.”

Prototypes volgende week klaar

Het kabinet heeft in het buitenland duizenden beademingsapparaten besteld en haalt ze ook uit zelfstandige klinieken en zelfs dierenklinieken, schetst De Jonge. In Nederland wordt intussen geprobeerd om zelf beademingsapparaten te maken. „Volgende week rollen de eerste prototypes van de band”, weet de CDA’er. Het kabinet heeft alvast een bestelling van 500 stuks geplaatst. „Als we alles op alles zetten, denk ik dat we het gaan halen. Maar het is spannend”, moet hij erkennen. „Ik schets gewoon de eerlijke getallen.”

Mocht de nood echt aan de man zijn dan bestaat volgens CDA’er De Jonge nog altijd de mogelijkheid om op ic-afdelingen twee personen aan één beademingsapparaat te leggen. Een ideale oplossing is dat niet, louter een noodingreep.

GL-leider Klaver is nog niet tevreden. „Soms is het eerlijke verhaal niet genoeg.” Hij wil weten of Nederland wel met buurlanden overlegt of zij eventueel Nederlandse ic-patiënten kunnen overnemen. In België en Duitsland is volgens hem nog ruimte. De Jonge: „Met Duitsland zijn we in gesprek.”

Onwillige farmaceuten

Breed leeft in de Tweede Kamer de behoefte om ten tijden van de coronacrisis onwillige farmaceuten de duimschroeven aan te draaien. Vandaag werd bekend dat het farmabedrijf Roche weigert om de receptuur van testvloeistof - nodig voor coronatesten - prijs te geven. Nederland komt daardoor bij het testen op corona stevig in de problemen. PvdA-leider Asscher opperde om desnoods dan maar dwanglicenties in te voeren. Daarmee kan medewerking van farmaceuten worden afgedwongen. Dat kan in de Tweede Kamer op brede steun rekenen.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) vindt die koers best, maar zo’n dwanglicentie wil hij niet meteen inzetten. Hij wil nu eerst proberen of Roche de benodigde vloeistofreceptuur na een belletje vanuit het kabinet prijsgeeft. Pas daarna wil hij de druk via een andere weg opvoeren.

PVV-voorman Wilders en SP-leider Marijnissen breken een lans voor alle zorgmedewerkers die vanwege het gebrek aan medische hulpmiddelen op dit moment hun werk soms onbeschermd moeten doen. „Onacceptabel”, vindt Wilders. Premier Rutte is dat met hem eens, maar geeft aan dat hij geen ijzer met handen kan breken. Volgens hem knokt het kabinet er nu keihard voor om meer mondkapjes onze kant op te krijgen. „Ik kan ze hier niet gaan zitten naaien, die dingen.” En: „Ik kan geen garanties afgeven, ik kan wel garanderen dat we er alles aan doen.”

Rutte: onder de indruk van Nederland

Eerder op de dag gaf premier Rutte aan dat hij trots op de manier waarop ons land omspringt met de coronacrisis. Hij ziet - nu Nederland het stevig voor de kiezen krijgt - hoe artsen, brandweer, politie en tal van andere landgenoten er de schouders onder zetten. „Ik ben echt ongelooflijk onder de indruk van Nederland, van hoe we dat met elkaar doen.”

De Tweede Kamer heeft stevige kritiek op het laatste maatregelenpakket dat maandag door het kabinet werd afgekondigd. Politici zagen hoe rommelig de persconferentie daarover verliep. „Een blunder”, vond PvdA-leider Asscher. „Het ontbrak aan eenduidigheid en duidelijke communicatie”, concludeerde D66-voorman Jetten. Kamerbreed klonk er afkeuring.

Premier Rutte erkent dat het maandag behoorlijk misging. „Het was niet goed, te rommelig”, zegt hij. Hij belooft beterschap, het kabinet gooit het roer op sommige punten om. Rutte: „We nemen meer tijd om voor te bereiden, persconferenties gaan we maximaal met zijn tweeën doen.” Volgens de premier waren er ’allerlei redenen’ voor het stuntelige verloop. „Verzachtend, maar die ga ik nu niet noemen. Het was gewoon niet goed.”