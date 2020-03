Rutte trots op hoe Nederland omgaat met coronacrisis

Met die woorden trapte Rutte donderdag het Kamerdebat over de corona-aanpak af. Eerder op de ochtend uitte de Tweede Kamer stevige kritiek op het laatste maatregelenpakket dat maandag door het kabinet werd afgekondigd. Politici zagen hoe rommelig de persconferentie daarover verliep. „Een blunder”, vond PvdA-leider Asscher. „Het ontbrak aan eenduidigheid en duidelijke communicatie”, concludeerde D66-voorman Jetten. Kamerbreed klonk er afkeuring.

Premier Rutte erkent dat het maandag behoorlijk misging. „Het was niet goed, te rommelig”, zegt hij. Hij belooft beterschap, het kabinet gooit het roer op sommige punten om. Rutte: „We nemen meer tijd om voor te bereiden, persconferenties gaan we maximaal met zijn tweeën doen.” Volgens de premier waren er ’allerlei redenen’ voor het stuntelige verloop. „Verzachtend, maar die ga ik nu niet noemen. Het was gewoon niet goed.”

Onwillige farmaceuten

Breed leeft in de Tweede Kamer de behoefte om ten tijden van de coronacrisis onwillige farmaceuten de duimschroeven aan te draaien. Vandaag werd bekend dat het farmabedrijf Roche weigert om de receptuur van testvloeistof - nodig voor coronatesten - prijs te geven. Nederland komt daardoor bij het testen op corona stevig in de problemen. PvdA-leider Asscher opperde om desnoods dan maar dwanglicenties in te voeren. Daarmee kan medewerking van farmaceuten worden afgedwongen. Dat kan in de Tweede Kamer op brede steun rekenen.

PVV-voorman Wilders en SP-leider Marijnissen breken een lans voor alle zorgmedewerkers die vanwege het gebrek aan hulpmiddelen op dit moment hun werk soms onbeschermd moeten doen. „Onacceptabel”, vindt Wilders.

Premier Rutte is dat met hem eens, maar geeft aan dat hij geen ijzer met handen kan breken. Volgens hem knokt het kabinet er nu keihard voor om meer mondkapjes onze kant op te krijgen. „Ik kan ze hier niet gaan zitten naaien, die dingen.” En: „Ik kan geen garanties afgeven, ik kan wel garanderen dat we er alles aan doen.”

Grote zorgen zijn er in de Tweede Kamer of de capaciteit op intensive care-afdelingen wel toereikend is. In het zuiden van ons land, maar ook op steeds meer andere plekken, lopen ic-afdelingen vol. Woensdag klonken daarover grote zorgen vanuit de ziekenhuiswereld. „Het kraakt”, zei ic-expert Gommers daarover. Van zorgminister De Jonge wil de Tweede Kamer daar meer duidelijkheid over. „Is er een noodscenario voor de intensive care?”, vraagt CU-leider Segers zich af.

Vorige week woensdag was er ook een debat in de Tweede Kamer, dat mondde uit in een marathonvergadering van tien uur. Veel te lang, vonden zowel de volksvertegenwoordigers als de aanwezige ministers. Kamervoorzitter Arib wil het donderdag minder lang laten duren. Het is de bedoeling dat het rond 14.00 uur is afgelopen. De Kamer gaat daarna nog stemmen over de miljardenpakketten voor de economie.

LIVE – Verslaggever Alexander Bakker is bij het debat aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.