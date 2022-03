Grote brand in industriegebouw in Geldermalsen

GELDERMALSEN - In een industriepand aan de Aaldor in Geldermalsen (Gelderland), waarin zes bedrijven zijn gevestigd, heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was de brandweer met verschillende eenheden aanwezig om het vuur, dat rond 04.30 uur ontstond, te bestrijden. Rond 06.45 uur was de brand onder controle.