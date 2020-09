Politie redt wandelaars van kudde Schotse Hooglanders

Schotse hooglanders (archiefbeeld). Ⓒ ANP / HH

DRONTEN - De politie heeft twee wandelaars in het Harderbos in Flevoland gered van een kudde Schotse Hooglanders, die hen urenlang de weg versperde. De wilde runderen moesten volgens de politie in Dronten met een dienstauto verdreven worden, voordat de wandelaars veilig naar de weg gebracht konden worden.