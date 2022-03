Senatoren Hiddema en Frentrop weg bij FvD om niet bijwonen speech Zelenski

Dat meldt FvD in een statement op Twitter. Hiddema en Frentrop zeggen hun lidmaatschap van de partij op en verlaten de fractie in de Eerste Kamer. Daar blijven ze zelf wel actief en volgens de partij ook samenwerken met de FvD-fractie, die in 2019 met twaalf mensen begon maar nu alleen nog uit Johan Dessing bestaat. Zeven senatoren vertrokken na onvrede naar JA21. Ook Henk Otten en Jeroen de Vries keerden Forum de rug toe.

Voor Hiddema is het niet de eerste keer dat hij bij FvD de deur achter zich dichtgooit. Anderhalf jaar geleden verliet hij de Tweede Kamer na publicaties over nazistische berichten in appgroepjes van de jongerenbeweging van FvD. De markante strafpleiter keerde na een plotselinge lofzang voor Baudet uiteindelijk toch weer terug bij de partij in de Senaat en bleef daar ook bij, ondanks veelvuldig gemopper over de koers van de partij.

Beide senatoren vinden dat de Tweede Kamerfractie wel aanwezig hoort te zijn bij de toespraak van de Oekraïnse president, stellen ze in een verklaring. „Zij hebben tevoren ook aangegeven hier zo over te denken, maar de Tweede Kamerfractie heeft anders besloten.” Het standpunt over Oekraïne is volgens Forum ’fundamenteel’. De senatoren zeggen in de Eerste Kamer wel te blijven samenwerken met FvD.