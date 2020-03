Gemeente Rotterdam: ondernemers betalen nu geen belasting

Overal op st Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Als eerste grote stad geeft Rotterdam ondernemers financieel lucht tijdens de coronacrisis. Ondernemers hoeven de komende drie maanden bijvoorbeeld geen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing te betalen. En ook zijn ze vrijgesteld van reclame- en precariobelasting. Dat laatste is belasting die ondernemers betalen als ze iets hebben op, onder of boven gemeentegrond, zoals een terras, luifel, reclamebord, bouwsteiger of een container. Dat hebben de wethouders van Financiën en Economie van Rotterdam gemeld.