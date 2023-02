Verwaarloosde paarden gered uit modderig weiland: eigenaar weigerde ze te voeren

Beek - In het Limburgse Beek zijn vrijdag twee verwaarloosde pony’s en een paard in bewaring genomen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). De dieren stonden zonder voedsel op een modderig landje en in een vervuilde stal.