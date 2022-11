Loodgieter doet bijzondere vondst: fles met boodschap uit 1887 ligt onder houten vloer

Allan deed de bijzondere vondst in het huis van Eilidh Simpson. Toen hij de vloerplanken op de eerste verdieping verwijderde om een radiator te plaatsen, stuitte hij op de oude whiskey fles. Volgens Allan is het een klein wonder te noemen dat hij de fles niet kapot heeft gemaakt. „De kamer is 3 bij 4,5 meter en ik heb precies rond de fles gezaagd zonder te weten dat die fles daar lag. Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven”, vertelt hij aan BBC Scotland.

Allan haastte zich naar beneden om zijn vondst met de familie Simpson te delen. Zij besloot te wachten tot haar kinderen van acht en tien jaar thuiskwamen van school voordat ze zou proberen het briefje uit de fles te halen.

Hamer

Dat bleek lastiger dan gedacht: de kurk begon te scheuren en de familie kreeg de fles dan ook niet openen. „We hebben de fles stuk moeten slaan met een hamer”, vertelt Eilidh Simpson. „Ik voel me vreselijk, maar het was de enige manier om bij het briefje te komen.”

Het briefje in de fles blijkt te zijn geschreven door James Ritchie en John Grieve op 6 oktober 1887. De tekst op het briefje luidt: „James Ritchie en John Grieve hebben deze vloer gelegd, maar ze hebben de whisky niet gedronken. 6 oktober 1887. Wie deze fles vindt, kan ervan uitgaan dat wij zijn opgegaan in stof.”

Simpson gaat het briefje inlijsten en heeft de scherven van de fles bewaard. „Het is niet uit de jaren 70 of zoiets, het is zoveel ouder, het is erg cool.”