Staatssecretaris kijkt naar ov op oudejaarsavond

Elk jaar worden treinen, bussen, trams en metro’s van op 31 december vanaf 20.00 uur stilgelegd. Op die manier kan het personeel thuis de jaarwisseling vieren. VVD-Kamerlid Ziengs vroeg zich onlangs in De Telegraaf af of het nog wel van deze tijd is om het openbaar vervoer plat te leggen.

Schiphol

„Ik begrijp de wens om de afwegingen uit het verleden in het huidig tijdsgewricht opnieuw tegen het licht te houden”, reageert staatssecretaris Van Veldhoven nu. Ze gaat het thema onder de aandacht brengen bij een landelijk overleg met vervoerders.

Kamerlid Ziengs vroeg ook specifiek aandacht voor reizigers op Schiphol die op oudejaarsavond noodgedwongen alternatief vervoer moeten organiseren. De bewindsvrouw laat weten dat er jaarlijks ongeveer zevenduizend passagiers aankomen en vertrekken op oudejaarsavond. Ook dit specifieke onderwerp gaat ze aankaarten bij de vervoersbedrijven.