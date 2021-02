Krokodil slikt schoen in en belandt op operatietafel

Eerdere pogingen om de sneaker uit te maag van de krokodil te verwijderen zonder te snijden, liepen op niks uit, zo meldt onder meer New York Post. Een arts had zelfs geprobeerd de schoen te pakken te krijgen door met z’n arm diep in de keel te reiken om de schoen via de slokdarm van het reptiel naar buiten te trekken. Maar helaas.

Krokodil Anuket, een 3,5 meter lange krokodil uit het Alligator Farm Zoological Park, slikte de schoen in december in. Een bezoeker die via een tokkelbaan over het verblijf van de krokodil roetsjte verloor tijdens dit avontuur zijn schoenen.

Andere bezoekers zagen gebeuren hoe de krokodil de gevallen schoen opslokte. Het dier zat, volgens een Facebook-bericht van het University of Florida, zo’n drie maanden lang met het ding in zijn maag.

Toen duidelijk werd dat het dier niet in staat bleek de schoen via ’de natuurlijke weg te lozen’ en het ook niet uit de slokdarm getrokken kon worden omdat het ding te diep zat, probeerden artsen het via een kleine incisie bij de maag. Ook die poging was zonder resultaat.

De schoen in kwestie. Ⓒ Facebook University of Florida College of Veterinary Medicine

Uiteindelijke belandde het dier op de operatietafel om zijn maag open te laten snijden. Dierenarts Adam Biedrzycki kon op deze manier al snel bij de schoen om het ding uit de maag te trekken. „Anuket onderging een korte operatie om de sneaker te laten verwijderen. Na een overnachting keerde Anuket terug naar huis en is hij herstellende in het park”, voegde de dierenarts eraan toe.