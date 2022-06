Wrak van Brits schip uit 1682 geïdentificeerd in de Noordzee

In 2007 werd het wrak ontdekt door de broers Julian en Lincoln Barnwell, nadat zij al jaren op zoek waren naar het schip. In de jaren erna werd uitgebreid onderzoek gedaan naar het wrak. Het was in twee stukken gebroken en een deel bleek weggezakt te zijn in de zeebodem.

The Wreck of the Gloucester off Yarmouth door Johan Danckerts. Ⓒ ANP

Scheepsbel

Er werden kleding, wijnflessen, schoenen en zelfs een scheepsbel uit het wrak gehaald. Menselijke overblijfselen werden niet gevonden, wel dierlijke. De scheepsbel was enkele jaren later cruciaal voor de identificatie van het schip. Maar vanwege veiligheidsrisico’s duurde het nog jaren voordat de identificatie van het scheepswrak werd bekendgemaakt.

De identificatie van de HMS Gloucester is volgens experts een van de grootste vondsten in jaren en een doorbraak voor het onderzoek naar de maritieme en Engelse geschiedenis. Het schip heeft, als onderdeel van de Royal Navy, meegevochten in zeeslagen tijdens de Derde Engels-Nederlandse oorlog.

„Ik denk dat dit een tijdscapsule is die ons de mogelijkheid geeft om zo veel meer te weten te komen over het leven op een 17e-eeuws schip. Het koninklijke karakter van het schip is absoluut ongekend en uniek”, aldus professor Claire Jowitt van de University of East Anglia. In 2023 hoopt men in Norfolk een tentoonstelling te openen over de vondst.