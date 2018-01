Projectontwikkelaars: bouwen in groen kan niet anders

Dat zegt Nico Rietdijk, directeur van de NVB vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers. Hij reageert daarmee op minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) die in De Telegraaf dinsdagmorgen lokale bestuurders opriep om bouwen in ’het groen’, aan de rand van de stad, toe te staan. Nu focussen provincies en gemeenten vooral op binnenstedelijk bouwen. Maar we krijgen volgens de bewindsvrouw „niet iedereen binnen de nu getekende lijntjes”.

De bouwbranche juicht dat pleidooi toe, de NVB noemt het zelfs ’geweldig’. Om het woningtekort op te lossen moeten er 80.000 woningen per jaar bij terwijl het de laatste jaren om gemiddeld 50.000 extra per jaar ging.

’Gaat om rand van de stad’

NVB-directeur Rietdijk wil ook critici geruststellen. Het groen hoeft echt niet volgebouwd te worden. „Het gaat om de rand van de stad. Met 1 tot 2 procent van het groen zijn we er al.” Bovendien is de bouwbranche volgens hem druk bezig met ’groen’ de stad in te halen met groene daken en groene wanden.

Niet iedereen is zo blij met het pleidooi van de minister. Critici zijn bang voor natuurschade en de Partij voor de Dieren wil uitleg van de minister.