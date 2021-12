Eekhoorn verwondt achttien mensen in twee dagen in VK

Dat schrijft BBC News. Stripe begon vorige week mensen aan te vallen en had binnen twee dagen al achttien mensen verwond. Tot groot verdriet van Corinne Reynolds, 65 jaar, die het dier sinds maart te eten gaf en tegen BBC News zei dat het een „frequente en vriendelijke bezoeker” in haar tuin was.

Stripe kwam aanvankelijk om vogelvoer te stelen. Reynolds zei: „Al die maanden is het goed met hem gegaan, hij kwam zelfs een noot uit mijn hand pakken.” Maar ze zei dat hij haar vorige week beet toen ze hem in haar tuin voerde, en zag berichten over andere beten en aanvallen op de Facebook pagina van de stad.

Tetanusprik na beet

Een vrouw die in dezelfde buurt woont, meldde aan BBC News dat ze werd aangevallen toen ze haar dozen naar binnen bracht, een ander vertelde op sociale media hoe ze een tetanusprik moest krijgen nadat ze door Stripe was gebeten.

De regionale dierenambulance heeft Stripe meegenomen nadat Reynolds het diertje had gevangen. Na een onderzoek is hij door een dierenarts ingeslapen. Een woordvoerder zei tegen BBC News: „We waren ongelooflijk verdrietig dat we deze eekhoorn moesten laten inslapen, maar we hadden geen keus vanwege veranderingen in de wetgeving in 2019 waardoor het illegaal is om grijze eekhoorns terug in het wild los te laten.

„Ik vind het triest dat de eekhoorn zijn leven heeft verloren, maar ik kon niets anders doen”, zei Reynolds. „De schade die hij aanrichtte was ongelofelijk.”