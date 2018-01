Winkeliers beroofd door kudde Turkse geldezels

Sinds afgelopen zomer werden slachtoffers telefonisch benaderd door de ‘Belastingdienst’, met de mededeling dat zij belastingschulden hadden openstaan die onmiddellijk betaald moesten worden. De overmakingen dienden daarbij ook direct tijdens het telefoongesprek verricht te worden, anders dreigden de oplichters beslag te leggen op bezittingen van de ondernemers.

De oplichters beweerden aan de telefoon dat ze namens de Belastingdienst een brief gestuurd hadden waarin stond dat er een forse betalingsachterstand was. “Als de ondernemer dan antwoordde dat hij geen brief had ontvangen, kwam het antwoord dat ze ook een mail gestuurd hadden, en dat ook hun boekhouder ervan wist”, aldus een woordvoerster van de FIOD.

’Geldezels’

De bende maakte gebruik van maar liefst 230 handlangers, ‘geldezels’ genaamd, die in ruil voor een vergoeding hun bankrekening aan de criminelen ter beschikking stelden of als taak hadden het geld nog tijdens het telefoongesprek contant op te nemen bij een geldautomaat. Sommigen zouden niet vrijwillig hebben meegewerkt. Zij verklaarden te zijn bedreigd met een vuurwapen.

Tijdens een grootschalige politieactie arresteerde de Fiscale opsporingsdienst FIOD dinsdagmorgen vroeg tien personen, waaronder de vier hoofdverdachten. Een van de aangehouden bendeleden is een bekende van de politie. Komende dagen worden nog tientallen arrestaties verwacht. De tweehonderd resterende handlangers worden binnenkort ‘niet vrijblijvend’ uitgenodigd voor een verhoor door de FIOD.

Cash en Mercedes

Bij de actie werd contant geld in beslag genomen, bankpassen, een Mercedes en pincodes van de ‘geldezels’. De Politie en FIOD zijn het onderzoek afgelopen zomer gestart naar aanleiding van 170 aangiften van gedupeerde middenstanders. In totaal heeft de bende 2,2 miljoen euro buitgemaakt.

Advocaat Klaas Arjen Krikke (Drost & Van de Vijver) bevestigt dat hij een van de verdachten bijstaat, maar omdat zij momenteel wegens het nog lopende onderzoek in alle beperkingen vastzitten, doet hij geen nadere mededelingen. “Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris”, aldus Krikke.

