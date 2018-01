Nederlander aangeklaagd om ’dansporno’

Opnamen van een feest in de stad Siem Reap hebben aanklagers ertoe gebracht de tien officieel in staat van beschuldiging te stellen, meldden Cambodjaanse media dinsdag. Er staat maximaal een jaar cel op.

De politie deed afgelopen week een inval tijdens een privéfeest in Seam Reap en pakte 87 buitenlanders op die zich er aan onzedelijkheden schuldig zouden hebben gemaakt. De meesten kregen een waarschuwing, maar tien zijn gearresteerd. Het gaat om jongeren uit Canada, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en om de 22-jarige Nederlander.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bevestigen dat er een Nederlander bij betrokken is.

Ⓒ Politie Cambodja

Volgens buitenlandse media zitten de toeristen in een geïmproviseerde cel. Hun families zijn „doodsbenauwd”, zo vertelt een van hen tegen Press Association. „Onze ouders doen wat ze kunnen. Het is zaak om goeie moed te houden, totdat we weten wat er gaat gebeuren.”

’Je kunt niet overal uit je bol gaan’

De Nederlandse reisbranche heeft jongeren opnieuw gewaarschuwd: zorg dat je tempels en religies in het verre buitenland respecteert. „Je kunt nu eenmaal niet overal straffeloos uit je bol gaan”, zei directeur Natasja Eshuis van Travel Trend en NBBS eerder.

Siem Reap in het noordwesten van het land is een trekpleister door de beroemde ruïnes van de keizerlijke stad Angkor Wat.