Man maakt duizenden anderen gelukkig met één tweet

„Ik ben in 2008 naar dit huis verhuisd. Het heeft mij altijd gestoord dat de onderste lade van de vaatwasser niet hoog genoeg was voor mijn grootste borden. Ik heb ze altijd met de hand afgewassen. Deze week heb ik ontdekt dat je de bovenste lade hoger kunt plaatsen zodat al mijn borden perfect passen”, aldus Mike Mc Loughlin op Twitter.

Dat de doodeenvoudige ontdekking niet alleen Mike zelf verbaasde, bewijzen de meer dan 14.000 retweets en 85.000 likes. Heel wat lezers konden het niet laten om meteen te gaan controleren of hun eigen vaatwasser over dezelfde functie beschikt. Wat, als we afgaan op hun euforische uitlatingen, bij de meeste apparaten het geval bleek te zijn.