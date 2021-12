Premium Het beste van De Telegraaf

Oproep burgemeesters en Rutte aan dovemansoren gericht Nederlanders blijven gewoon shoppen in Duitsland: ’Ik ben juist verstandig...’

Door onze correspondent Kopieer naar clipboard

Veel Nederlandse kentekens op de parkeerplaats van een winkel net over de grens in Duitsland. Ⓒ De Telegraaf

Kaldenkirchen - „Nederlanders en Duitsers, gebruik je verstand en ga alleen de grens over als het echt moet”, zo verklaren de Duitse burgemeesters in de Limburgse grensstreek. Wat Nederlanders aangaat, lijkt die oproep aan dovemansoren gericht, ondanks dat ook premier Rutte een klemmend beroep deed op het gezonde verstand. De Duitse koopcentra net over de grens zien dat hun meeste klandizie uit Nederlanders bestaat. „Ik ben juist verstandig, ik bespaar meerdere tientjes hier.”