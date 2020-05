Moeder Sanne moest haar Lily (5) en Mike (3) in het wrak achterlaten

Ⓒ Rem van den Bosch

Middelburg - Dit is een reportage uit juli 2019 In december 2017 reed Sanne Paauwe (31) met haar kinderen op een verraderlijk gladde weg in Zeeland. Ineens slipte haar auto en er volgde een enorme klap. Zij kon worden gered, Lily (5) en Mike (3) niet. „Het moment dat ik thuiskwam, was ontzettend zwaar. Alles stond nog precies zoals we het die ochtend hadden achtergelaten.”