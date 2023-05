’Politie vindt stof van mogelijke pyjama Maddie McCann tijdens zoektocht in Portugal’

Dinsdag werden al speurhonden en een onderwatersonde ingezet. Woensdag wordt gebruik gemaakt van een drone. Ook leden van de lokale brandweer en civiele bescherming nemen deel aan de zoekactie. Het stuwmeer van Arade ligt op zo’n 50 kilometer van het vakantiecomplex van Praia da Luz waar Maddie McCann in mei 2007 verdween. Het 3-jarig meisje was er met haar familie op vakantie.

Dinsdag zouden er al verschillende stukken stof zijn verzameld, maar er kon nog geen verband met de zaak-McCann gelegd worden. Volgens de Portugese krant Correio da Manha is de politie op zoek naar een roze deken of de pyjama die Maddie droeg op de avond van haar verdwijning. Volgens lokale media zou de zoekoperatie woensdag of donderdag worden afgesloten.

Volgens Sky News zouden er dinsdag ook een aantal tassen zijn gevonden door duikers in het water. Het is nog onbekend wat er in deze tassen zat.

Duitse politie

De nieuwe zoekactie komt na vragen van de Duitse politie. Die verdenkt de 46-jarige Duitser Christian Brückner ervan de kleuter te hebben ontvoerd en om het leven gebracht. De man is een veroordeelde pedofiel, en zit momenteel in Duitsland in de cel voor de verkrachting van een vrouw in Portugal. Brückner leefde in 2007 in de Algarve en werd vaak in de buurt van het stuwmeer gezien. Maar de man zelf ontkent alle betrokkenheid bij de verdwijning van Maddie.

Volgens Jon Clarke, de auteur van het boek My Search for Madeleine werd besloten om opnieuw te zoeken aan het stuwmeer na ontvangst van „extreem goede informatie” die de openbare aanklager in Duitsland in april ontvangen zou hebben. „Een betrouwbare bron zegt over informatie te beschikken dat het lichaam van Maddie waarschijnlijk in dat stuwmeer ligt. Ze hebben dat tot nu toe geheim kunnen houden.”