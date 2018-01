Geheime diensten open over aantal taps

Bij tapstatistieken gaat het om het aantal telefoontaps of afluistermicrofoons die de diensten dat jaar hebben geplaatst.

Transparant

De cijfers bleven tot nu toe altijd geheim, met het oog op de nationale veiligheid. Bij nader inzien oordelen de ministers nu dat in het kader van de transparantie de aantallen voortaan jaarlijks in het voorjaar openbaar gemaakt worden. „De nationale veiligheid en operaties willen we uiteraard niet in gevaar brengen”, zegt Ollongren. „Maar de leidraad moet absoluut zijn: zo transparant mogelijk.”

Bijleveld: „We zijn transparant als dat kan. Zolang onze troepen en ons personeel maar niet in gevaar komen. Dat geldt natuurlijk ook voor onze manier van werken. Die mag evenmin in de openbaarheid komen, want dan kunnen we ons werk niet meer doen.’’

De Raad van State bepaalde in december dat onvoldoende gemotiveerd is geweest waarom het aantal taps over de jaren 2002 tot en met 2013 geheim zou moeten blijven en droeg toen op een nieuw besluit te nemen.