Kuipers: opstoppingen in ziekenhuizen

Dat de patiënten in de regio Rotterdam-Rijmond, maar ook een aantal andere regio’s niet in verpleeghuizen terecht kunnen is zorgelijk. De druk in ziekenhuizen is door corona nog steeds hoog. Dat de doorstroming stokt, helpt niet.

Dat verpleeghuizen de patiënten niet kunnen ontvangen heeft meerdere oorzaken. Een belangrijke is personeelstekort, bijvoorbeeld doordat verpleegkundigen met ziekteverschijnselen thuis moeten blijven.

Door corona staat de ziekenhuiszorg nog steeds onder druk, zegt Kuipers. „Dat is nog steeds de situatie.”

Afgelopen week is een recordaantal patiënten over het land verspreid. Dit gebeurt om de drukste ziekenhuizen te ontlasten. Er gaan veel patiënten vanuit de Randstad naar het noorden van het land. Limburgse ziekenhuizen vangen er ook veel op.

Naast Kuipers is ook RIVM-baas Jaap van Dissel in de Tweede Kamer. Ze zijn bij een technische briefing, waar ze de Kamer uitleg geven over de actuele covid-situatie. De Tweede Kamer kan ze ook vragen stellen. Later op de dag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de laatste ontwikkelingen.

Het kabinet deelde dinsdag mee ondanks dalende besmettingscijfers toch extra coronamaatregelen te willen treffen. Zo gaan musea, bioscopen, dierentuinen, zwembaden, theaters, pretparken en bibliotheken voor twee weken dicht. De maatregelen gaan woensdag 4 november om 22 uur ’s avonds al in.

In zwaar getroffen regio’s kan een avondklok worden ingesteld en gaan middelbare scholen mogelijk op slot. Daarover moet nog een besluit over genomen. De aankomende week wordt in dat opzicht een spannende, zei minister De Jonge (Volksgezondheid) dinsdag.

Vakanties in het buitenland worden voorlopig afgeraden, tot tenminste half januari. Het aantal bezoekers dat een huishouden mag ontvangen gaat terug van drie naar twee. In de buitenlucht gaat de maximale groepsgrootte na maximaal twee personen.