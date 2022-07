Chileense ex-burgemeester (42) opgepakt in Ter Apel: gevlucht na fraude in thuisland

De 42-jarige Rojo is in Chili veroordeeld tot een gevangenis van vijf jaar voor fraude met overheidsgeld en voor het aanwenden van politieke middelen voor eigen gewin. Na de uitspraak is zij in maart met een vliegtuig van KLM vanuit Chili naar Nederland gevlucht om haar straf te ontlopen. Dat heeft de openbaar aanklager Christian Aguilar van Antofagasta bevestigd tegenover de Spaanstalige nieuwszender CNN. Hij noemt haar arrestatie „heel goed nieuws.”

Karen Paulina Rojo Venegas was van 2012 tot 2018 burgemeester van de 388 duizend inwoners tellende havenstad Antofagasta in het noorden van het Zuid-Amerikaanse land. Zij werd er van beschuldigd in 2015 en 2016 via het departement van Sociale Zaken van Antofagasta een communicatiebureau te hebben ingehuurd voor eigen politiek gewin. In plaats van het verzorgen van de communicatie voor de burgemeester, hielp een communicatieadviesbureau haar - dus met belastinggeld - haar herverkiezing veilig te stellen.

Op 15 juni 2018 werd Rojo aangeklaagd voor het misbruik van publiek geld. In 2019 werd daar de beschuldiging voor negociación incompatible aan toegevoegd: een ambtenaar of overheidsdienaar die probeert persoonlijk voordeel te halen uit een overheidscontract. Voor beide misdrijven kan een overheidsfunctionaris in Chili strafrechtelijk worden vervolgd.

Reeks arrestaties

Behalve Rojo werden ook de directeur van het communicatiebureau, José Miguel Izquierdo, de toenmalig wethouder van Sociale Zaken Edgardo Vergara en haar rechterhand en de coördinator van B&W van Antofagasta Héctor Gómez aangeklaagd.

In september 2020 werd Rojo ontheven van haar post als burgemeester. In januari 2021 is de oud-burgemeester veroordeeld tot vijf jaar en een dag gevangenisstraf, een boete van omgerekend 4200 euro en zijn haar politieke rechten haar voor de rest van haar leven ontzegd. Het hoger beroep van haar advocaat werd op 23 maart 2022 verworpen door het Chileense Hooggerechtshof dat daarmee de veroordeling bevestigde. De volgende dag vluchtte de oud-burgemeester met een vliegtuig van KLM van Chili naar Nederland. Hoe de lokale politicus in het asielzoekerscentrum in Ter Apel terecht is gekomen, is niet bekend.

Naast de strafzaak hebben vier gemeenteraadsleden van Antofagasta bij de Regionale Electorale Rechtbank aangifte gedaan tegen Rojo. De rechtbank voor verkiezingskwesties ontnam haar in 2020 voor een periode van vijf jaar het recht om publieke functies te bekleden. Ook het beroep tegen deze uitspraak hiertegen verloor Rojo.

Uitlevering

Chili zal Nederland om haar uitlevering vragen. Volgens de openbaar aanklager van Antofagasta bestaat er tussen Chili en Nederland geen uitleveringsverdrag en kan de uitlevering van Rojo aan Chili daarom nog wel even op zich laten wachten. De in Chili veroordeelde politica zal in Rotterdam pas over zes tot acht weken voor de rechter moeten verschijnen, aldus Christian Aguilar. Wellicht zal de veroordeelde oud-burgemeester worden uitgeleverd in het kader van een internationaal verdrag tegen corruptie dat beide landen hebben ondertekend, oppert hij.