Chileense politica opgepakt in Ter Apel: verdacht van fraude in thuisland

Chili heeft verzocht om de aanhouding van de vrouw. Of ze in het asielzoekerscentrum in Ter Apel verbleef, is niet bekend.

De vrouw is woensdagmiddag voorgeleid in de rechtbank in Rotterdam en blijft vastzitten in afwachting van de zitting over haar uitlevering. Volgens het OM kan dat nog wel een paar weken duren.

Rojo zou publiek geld hebben gebruikt voor het inhuren van een adviesbureau rondom haar herverkiezing. Dat bureau zou haar moeten helpen opnieuw verkozen te worden.

Rojo werd voor haar gesjoemel tot vijf jaar celstraf veroordeeld. Door naar Nederland te vluchten, probeerde ze de celstraf te ontlopen.

Gesprek van de dag in Chili

De aanhouding is het gesprek van de dag in Chileense media. Zo wordt er in onderstaande YouTube-video over haar aanhouding gesproken.