Uitspraak over doodsteken Amerikaanse studente

ROTTERDAM - De 24-jarige Joël S. hoort woensdag hoe de rechtbank in Rotterdam over hem oordeelt na het doodsteken van de Amerikaanse studente Sarah Papenheim. Hij heeft bekend dat hij zijn 21-jarige huisgenote doodstak in het studentenhuis in Rotterdam op 12 december vorig jaar. Hij zei dat hij er zich niks meer van kan herinneren en niet weet waarom hij dat deed. In de maanden ervoor ging het slecht met hem en had hij last van hallucinaties.