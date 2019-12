Zes jaar cel en tbs voor doodsteken studente Sarah Papenheim

De oud-muziekstudent stak zijn 21-jarige huisgenote op 12 december neer in hun studentencomplex in Rotterdam. Ze waren bevriend maar het ging slecht met S., die last had van hallucinaties. De politie trof Papenheim, na een melding dat er ruzie was geweest, gewond aan in haar woning. Pogingen haar te reanimeren mochten niet meer baten.

Het OM had tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist wegens doodslag. S. heeft bekend, maar zei op de zitting dat hij zich niets meer van de steekpartij kan herinneren. Ook werd niet duidelijk waarom hij haar heeft neergestoken. Hij was wel boos op haar, gaf hij toe.

De moeder van Sarah krijgt een schadevergoeding van 30.000 euro. Donee Odegard liet in een interview met De Telegraaf weten dat ze elke nacht nachtmerries heeft na de moord op haar dochter. „Dan beleef ik haar laatste vijftien minuten waarin S. op haar instak. Ik zie continu voor mijn ogen wat zij heeft moeten doormaken en welke angst ze heeft moeten doorstaan. Elke week zie ik een psycholoog en voor het eerst in mijn leven moet ik anti-angstmedicatie gebruiken. Ik heb door de moord een posttraumatisch stresssyndroom opgelopen.”

De zaak is extra pijnlijk voor Odegard omdat een aantal jaren geleden haar 20-jarige zoon zelfmoord pleegde.

Odegard was samen met de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra aanwezig bij de uitspraak.