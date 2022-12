Premium Het beste van De Telegraaf

Politiechef Frank Paauw wil ME slimmer laten werken: ’Meer service aan demonstranten’

Politiebaas Frank Paauw: „Schieten met scherp tijdens demonstraties is het laatste wat wij willen.” Ⓒ Serge Ligtenberg

Om steeds heftigere demonstraties en meer geprofessionaliseerde relschoppers het hoofd te bieden, gaat de Mobiele Eenheid (ME) op de schop. Politiechef Frank Paauw wil dat de ME slimmer gaat werken en de uitrusting wordt gemoderniseerd. Ook aanvulling van de bestaande geweldsmiddelen is wat hem betreft een optie.