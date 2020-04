Haarlemse helden redden gehandicapte kinderen uit sloot

„Ik liep samen met mijn vrouw langs het Spaarne en zag een begeleider met een aantal gehandicapten voorbijkomen op de fiets. Kort daarop hoorde ik gegil vanuit de bocht komen”, aldus Ruff.

De Haarlemmer zet een sprint in de richting van de bocht. Hij gooit zijn telefoon aan de kant en springt in de sloot, waar al een aantal vrouwen uit alle macht de gordels probeert los te snijden. „Dat lukte in eerste instantie niet”, aldus Ruff. „Pas na een aantal minuten lukte het om de kinderen te bevrijden, die vrijwel allemaal in paniek waren, en hen de sloot uit te halen.”

"Voor zover ik weet is er niemand gewond geraakt"

Ruff prijst daarna zijn mede-Haarlemmers. „Diverse omstanders stopten en schoten de kinderen te hulp. De politie en ambulancebroeders waren gelukkig ook snel ter plaatse. Voor zover ik weet is er niemand gewond geraakt. Het is een pak van mijn hart. Ik ben opgelucht.”

Wat er precies fout ging in Haarlem is niet helemaal duidelijk. „Vermoedelijk zijn ze uit de bocht gevlogen en daarna te water geraakt. Gelukkig belandden ze in de sloot. Ik had er niet aan moeten denken als ze verder op in het Spaarne waren gereden.”

Hulpverlening in tijden van corona kan extra risico’s met zich meebrengen, maar daar zegt Ruff geen moment bij te hebben stilgestaan. „Ik denk dat iedereen iemand in die situatie zal helpen. Corona of niet, je hoort een ander te helpen”, besluit hij.