Politicus in Brazilië verwondt agenten met granaat bij arrestatie

Bolsonaro probeerde zich kort na de arrestatie in een video op sociale media van Jefferson te distantiëren. Hij zei in de opname dat iemand die op politieagenten schiet als een crimineel moet worden behandeld.

Rechter beledigd

Jefferson werd gearresteerd omdat hij een rechter had beledigd vanwege een vonnis over de verdeling van politieke zendtijd op televisie. In dat oordeel hevelde de rechter een deel van de zendtijd voor Bolsonaro over naar zijn uitdager: de linkse oud-president Luiz Inacio Lula da Silva. De reden was dat Bolsonaro de regels omtrent politieke advertenties had overtreden.

Ook liep er al een proces tegen Jefferson wegens vermeende betrokkenheid bij het produceren en verspreiden van nepnieuws. In aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, op 30 oktober, lopen de spanningen in Brazilië steeds verder op. Lula beschuldigt Bolsonaro ervan politiek geweld in Brazilië aan te wakkeren.

De politie liet zondag weten dat Jefferson vanwege het gooien van de granaat nu ook wordt beschuldigd van poging tot moord.