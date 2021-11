Corona-uitbraak in noodopvang Hengelo: 21 positieve tests

Sinds eind oktober kwamen voor een periode van vier weken zo’n honderd vluchtelingen in het Hazemeijercomplex in Hengelo, Overijssel. 21 van hen hebben al positief getest, meldt de gemeente dinsdag in een persbericht. De positief getesten zijn door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overgebracht naar een andere locatie, in het nabijgelegen dorpje Laag Zuthem. Het gaat om een zogeheten uitwijklocatie.

Afgelopen weekend bleek een van de bewoners te kampen met corona-gerelateerde klachten. „Deze persoon is direct getest en bleek positief te zijn. Vervolgens zijn alle overige bewoners maandag door de GGD getest”, aldus de gemeente.

Quarantaine

De 21 positief getesten zijn ’direct uit de groep gehaald’. „Zij verblijven dus niet meer in Hengelo. De bewoners die negatief getest zijn, blijven de komende dagen in thuisquarantaine in het Hazemeijercomplex. Zij hebben nog niet allemaal twee vaccinaties gehad. Voor deze groep gelden dezelfde regels als in een huishouden waar iemand positief getest is. Zij blijven thuis en worden zondag opnieuw getest.”

