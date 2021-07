Blussende Hells Angel mag weer aan de slag

Op de interne website van Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) valt te lezen dat het ontslag is teruggedraaid en dat de huidige commandant Tijs van Lieshout contact heeft opgenomen met de brandweerman.

Leen Schaap

Onder de vorige brandweercommandant Leen Schaap, die in mei 2016 werd aangesteld, werd een waar schrikbewind ingesteld bij BAA. Niet alleen werden de regels aangescherpt, maar iedere ongeregeldheid werd vrijwel direct voor de rechter uitgevochten.

Meerdere brandweerlieden en zelfs oud-brandweerlieden, die hun voormalige collega’s verdedigden, moesten zich bij de rechtbank Amsterdam verantwoorden. Dit leidde tot verhoogd ziekteverzuim binnen het korps. Velen spraken van een ‘verziekte sfeer’.

Bestuursfunctie motorclub

De brandweerman, die ook lid was van de Hells Angels, hield ook voet bij stuk en moest voor de rechter verschijnen. Hij had als Road Captain een bestuursfunctie bij de motorclub. Hij was meer dan 25 jaar in dienst bij de brandweer en er was geen kritiek op zijn functioneren.

Voormalig brandweercommandant Leen Schaap vond een lidmaatschap van een motorclub echter niet te verenigen met zijn taken als hoofdbrandwacht binnen het Amsterdamse Korps. Hij vond dat de integriteit van de brandweerman op het spel stond.

Weer aan de slag

De hoogste landelijke bestuursrechter, De Centrale Raad van Beroep, oordeelt nu dat het onderzoek van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland naar de achtergronden en omstandigheden van het lidmaatschap van Hells Angels niet voldoende is geweest in aanloop naar de ontslagaanvraag. Het ontslag is teruggedraaid. De brandweerman mag weer aan de slag bij BAA.

In mei 2019 besloot Femke Halsema Leen Schaap te ontslaan. Onder zijn leiding werden de regels ten positieve aangescherpt, maar zij gaf onlangs bij ‘College Tour’ aan, dat de conflicten zo hoog opliepen binnen de brandweer, dat er een onwerkbare situatie ontstond. Het procederen tussen de commandant en zijn manschappen – over en weer – was haar een doorn in het oog. Tegenwoordig is Tijs van Lieshout de baas van de Amsterdamse brandweer.