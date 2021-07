Reisadviezen onder vuur: ’Het moet niet uitmaken waar je heen gaat’

De reiswereld voelt veel voor het systeem dat België hanteert: je mag overal heen, maar testen is verplicht bij terugkeer uit een risicogebied. Ⓒ 123RF

AMSTERDAM - Het huidige systeem van de reisadviezen moet op de schop. Dat vindt de reisbranche. Die ziet een vakantiezomer door knipperlichtbeleid in het water vallen, en pleit voor een systeem dat in België en Slovenië al in zwang is.