Oudste man ter wereld (113) overleden

Francisco werd geboren in het dorpje Bienvenida in het zuidwesten van Spanje. Hij woonde zijn hele leven in dit dorp, waar hij ook overleed.

Zijn geheim: groente uit de tuin en elke dag een wandeling en een glas rode wijn. Hij werkte op zijn familieakker, waar hij olijfbomen en wijnstokken cultiveerde. Hij was op 13 december jarig. Die dag begon hij zoals hij altijd deed, met een plak cake en een glas melk. Hij werd vergezeld door heel wat dorpelingen en media.

De Eerste Wereldoorlog brak uit toen Francisco negen jaar was en de Spanjaard vocht in de jaren 20 in de Rifoorlog. Hij laat twee kinderen, negen kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen achter. Hij overleefde zijn twee oudste zoons en zijn vrouw, die al in 1988 overleed.

De oudste man ter wereld is nu de Japanner Masazou Nonaka (112). De oudste vrouw komt ook uit Japan. Met haar 117 jaar is Nabi Tajima de oudste persoon ter wereld.