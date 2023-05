Meerdere gewonden gevallen bij protesten Pakistan

Op sociale media gaan beelden rond waarin te zien is dat gebouwen worden vernield en auto’s in brand worden gestoken. De politie zet waterkanonnen en traangas in. Volgens de Times of India zijn demonstranten in de steden Lahore, Pesjawar en Rawalpindi binnengedrongen in gebouwen van het leger. In de gebouwen in Lahore en Pesjawar is brand gesticht.

Khans partij Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) zegt op Twitter dat er met zijn arrestatie een "rode lijn" is overschreden. "Ga de straat op en red Pakistan", roept de PTI sympathisanten op. De vicevoorzitter van de PTI deed daarbij de oproep om dat vreedzaam te doen.

In maart werd al geprobeerd de oud-premier te arresteren. Dat lukte niet doordat duizenden aanhangers van Khan naar zijn huis in Lahore kwamen om de arrestatie te dwarsbomen. Khan was tot april 2022 premier, toen hij werd afgezet na een motie van wantrouwen. Er zijn zeker honderd aanklachten tegen de oud-premier.