Agenten schenden geheimhouding

Dat blijkt uit een reportage van het tv-programma De Monitor, dat dinsdagavond wordt uitgezonden. Het gaat om een foto die van het minderjarige meisje is gemaakt toen zij een politiebus moest schoonmaken.

Deze straf kreeg zij omdat ze ‘ACAB’, ofwel ‘All Cops Are Bastards’, op de politiebus had geschreven. De foto werd door een wijkagent op Facebook gezet. Volgens de moeder en haar raadsman zou ze goed herkenbaar zijn op een gebruikte foto in het bericht.

Exacte adressen en namen achterhaald

Het programma onderzocht hoe de politie online en in tv-programma’s, zoals De Meldkamer (SBS6), informatie deelt. In enkele gevallen heeft de redactie exacte adressen en namen van verdachten kunnen achterhalen door simpelweg naar de beelden te kijken. Ook komt het voor dat kentekens van auto’s of scooters niet onherkenbaar zijn gemaakt.

Agenten gebruiken steeds vaker sociale media als Facebook en Twitter om de burger te laten zien wat ze doen.