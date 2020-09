Topvrouw zet zinnen op lidmaatschap bij ’discriminerende’ herenclub Londen

De Garrick Club laat sinds de oprichting in 1831 geen vrouwen toe als lid, maar kreeg wel beroemdheden als schrijver Charles Dickens over de vloer. Dat was wel voordat tien jaar geleden de Wet gelijke behandeling van kracht werd in het Verenigd Koninkrijk. Die verbiedt discriminatie van vrouwen en minderheden.

Bendell, oprichter van een lingeriebedrijf, was naar eigen zeggen geschokt toen ze vernam dat er in haar land nog altijd clubs zijn die alleen mannen als lid accepteren. Het is volgens haar een „echt invloedrijke club” met een machtig ’oldboysnetwerk’ waar vrouwen geen toegang toe zouden hebben. Volgens haar maken vrouwen daardoor minder snel kans op (top)functies.

Leesclub

De club werd gesticht door „literaire heren” met als doel acteurs en theaterliefhebbers samen te brengen. Leden mogen wel vrouwen meebrengen, maar die mogen geen lid worden en zelfs niet de rekening betalen van de restaurant- en hotelvoorzieningen van de club.

De gelijkebehandelingswet verbiedt niet dat een club maar één geslacht toelaat, maar daar moet dan wel een goede reden voor worden gegeven. Bendell en haar advocaten geven de club in een brief 28 dagen om te reageren. Als de reactie niet bevredigend is, hoopt de ondernemer dat de rechter een einde maakt aan het „discriminerende beleid” van de Garrick Club.

Geen instemming mannen

Overigens heeft de sociëteit de mogelijkheid om het lidmaatschap open te stellen voor vrouwen eerder wel overwogen. Maar de vereiste instemming van twee derde van de leden ontbrak in 2015.