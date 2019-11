Wilders: ’Geen stikstofprobleem, maar een Rutte-probleem’

(V.l.n.r.) Mark Harbers (VVD), Frank Futselaar (SP), William Moorlag (Pvda), Ether Ouwehand (Pvdd), Roelof Bisschop (SGP), Jaco Geurts (CDA), Jesse Klaver (Groenlinks), Wybren van Haga en Geert Wilders (PVV) tijdens het Tweede Kamerdebat over een snelle oplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek. Ⓒ ANP

Den Haag - Het kabinet en de coalitiepartijen krijgt er in de Tweede Kamer flink van langs vanwege de manier waarop ze de stikstofcrisis probeert te tackelen. „Waar is het gezonde verstand gebleven?”, foetert de SGP. PVV-leider Wilders richt zijn pijlen op de VVD. „We hebben geen stikstofprobleem, maar een Rutte-probleem”, aldus de leider van de grootste oppositiepartij. En de snelheidsverlaging is volgens hem ’hoogverraad aan de automobilist’.