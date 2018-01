Bizarre vondst in garage Italiaanse postbode

De politie laat aan AP weten dat de 573 kilogram gevonden post in Vicenza bij een 56-jarige bezorger ontdekt is en dat dit de grootste ’vangst’ ooit in Italië is.

De ontbrekende post is de afgelopen acht jaar verzameld en omvatte energierekeningen, bankafschriften, oude telefoonboeken en politieke propagandamailings van de regionale verkiezingen van 2010.

De politie kreeg een tip toen vrijwilligers van een recyclingcentrum meldden dat ze 25 grote gele containers van de postdienst ontvingen, met de post er nog in. De ’postpolitie’ zegt dat de post nu zal worden afgeleverd bij de rechtmatige eigenaren, weliswaar een paar jaar te laat.