Eis: 4 jaar voor aanval op agent bij seksclub

Dat gebeurde toen zijn jongere broer, Jans M. (31), weigerde te blazen en agressief werd. Ondanks dat een van de agenten pepperspray gebruikte en de wapenstok inzette, bleef hij agressief. Toen hij klappen kreeg, viel zijn oudere broer de slaande agent aan. Hij werkte de man naar de grond en nam hem in een wurggreep. De agent verkeerde in doodsangst, zei de officier van justitie voor de rechtbank in Assen.

Waarschuwingsschot

Terwijl de oudste broer de agent in een nekklem had, was de jongere Emmenaar aan het vechten met de andere agent, waardoor die zijn collega niet kon helpen. Uiteindelijk kon hij de man in de rug schoppen en een waarschuwingsschot lossen. Toen ook dat niet hielp, schoot de agent de hoofdverdachte in zijn bovenbeen. Daarna konden de broers worden opgepakt.

Tegen de jongste broer eiste de aanklager anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor openlijk geweld en rijden met drank op.

Volgens de aanklager liep de alcoholcontrole uit op een nachtmerrie. „Toen ik het dossier las dacht ik: wat een horrorscenario. Agenten leren op trainingen hoe ze geweld moeten gebruiken, maar niks hielp. Pepperspray niet, de wapenstok niet en schoppen niet.”

De broers betuigden spijt. Beiden gaven toe dat ze veel te agressief waren geweest.

Uitspraak op 13 februari.