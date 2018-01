OM Zweden: levenslang voor aanslag met truck

De 39-jarige Oezbeekse verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar met een gestolen truck inreed op voetgangers in een winkelstraat. De autoriteiten hadden eerder een asielverzoek van de man afgewezen. Hij had in online conversaties verklaard dat hij „ongelovigen” wilde aanrijden, aldus het OM.

Door de aanslag kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een elfjarig meisje. De aanslagpleger had de vrachtwagen gekaapt bij een restaurant in de Zweedse hoofdstad. Hij reed ongeveer een halve kilometer verderop mensen aan met het voertuig, dat vervolgens op een warenhuis botste.