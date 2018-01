Trump verkoopt reclame tijdens State of the Union

De namen van degenen die geld overmaken naar de campagnekas van Trump, zullen te zien zijn tijdens de live-uitzending van de State of the Union, die door het campagneteam wordt verzorgd. Het gaat dus niet om de officiële uitzending. Daarvoor is zoals gebruikelijk C-SPAN verantwoordelijk.

Een plekje op de zogenaamde ticker tape is al vanaf 35 dollar te koop. Het maximumbedrag dat Trump-donoren mogen overmaken, is 2700 dollar.

Het is niet ongebruikelijk dat een zittende president al ver voor de stembusgang met zijn campagne voor herverkiezing begint. Barack Obama bijvoorbeeld trapte zijn herverkiezingscampagne begin 2011 af, terwijl de verkiezingen pas in november 2012 waren. Trump was echter nóg vroeger: enkele dagen na zijn inauguratie kwam al de formele aankondiging dat hij zijn herverkiezingscampagne was gestart.