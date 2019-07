Tanker onderweg naar Syrië tegengehouden

De lokale politie en douane gingen donderdagochtend vroeg aan boord en kregen daarbij steun van Britse mariniers. De autoriteiten zeggen te beschikken over informatie dat de lading van het vaartuig Grace 1 was bestemd voor een raffinaderij in Syrië, waar al jaren een burgeroorlog woedt. Die raffinaderij zou eigendom zijn van een rechtspersoon die sancties zijn opgelegd.

Over de herkomst van de aardolie bestaat onduidelijkheid. De lading zou afkomstig zijn uit Irak, maar daar is niet vastgelegd dat het schip in december ook daadwerkelijk in de haven lag. Ook stond volgens persbureau Reuters het volgsysteem uit van het vaartuig, dat vaart onder Panamese vlag.

Uit gegevens van dataplatform Refinitiv Eikon blijkt dat het schip mogelijk Iran heeft aangedaan. Als de lading daar vandaan komt, zijn mogelijk ook Amerikaanse sancties overtreden die betrekking hebben op de export van olie. De Grace 1 zou vervolgens niet via het Suezkanaal zijn gevaren, maar een langere route hebben genomen om het zuidelijkste punt van Afrika heen.

Gibraltar is een Brits overzees gebied in het zuiden van het Iberisch schiereiland. Het grenst aan Spanje en bevindt zich ook vlakbij de ingang van de Middellandse Zee.