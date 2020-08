Virusuitbraak in Australische deelstaat Victoria stabiliseert

De deelstaat Victoria meldde dinsdag 331 nieuwe besmettingen en 19 doden in de laatste 24 uur. Maandag meldden de autoriteiten er 322 nieuwe besmettingsgevallen en evenveel doden. Op 5 augustus werd nog gemeld dat er in de laatste 24 uur 725 gevallen waren vastgesteld.

Hoewel de lockdown in Melbourne aanzienlijke economische schade heeft veroorzaakt, zeggen de autoriteiten dat de maatregelen, die tot september van kracht blijven, effect hebben. „We blijven de cijfers zien dalen. Hoe lang het precies gaat duren en hoe laag we het aantal nieuwe besmettingen kunnen krijgen, moet blijken”, aldus deelstaatpremier Daniel Andrews. „Er is geen alternatief, we hebben geen keus.”

Behalve in de twee meest bevolkte deelstaten Victoria en New South Wales is de virusuitbraak in Australië vrijwel ingedamd. Volgens de gegevens van Johns Hopkins University werd in totaal bij 21.750 personen een coronabesmetting vastgesteld. Van hen overleden er 332.