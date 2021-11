Man uit Laren voor 120.000 euro aan bitcoins bestolen; verdachte (46) ontkent

Het openbaar ministerie verdenkt de man ervan dat hij de bitcoins in september 2017 naar zijn eigen ’wallet’, een digitale portemonnee, heeft overgemaakt. Hij zou dat hebben gedaan door zich met behulp van een computerprogramma van een afstand toegang te verschaffen tot de computer van de Laarder en diens digitale bitcoin portemonnee. De Amersfoorter wordt computervredebreuk en diefstal met behulp van een valse sleutel ten laste gelegd.

Op een voorbereidende regie-zitting stemde de Utrechtse rechtbank maandag in met het verzoek van de verdediging om een ICT-professional als getuige te mogen horen. Volgens de aangifte van de Laarder hadden hij en de ICT-er in 2017 samen een nieuwe digitale portemonnee aangemaakt om in zijn oude wallet te komen en vervolgens ontdekt dat de cryptomunten waren verdwenen. De advocaat, die in de rechtszaal over een valse aangifte sprak, wil de precieze gang van zaken nagaan.

De Amersfoorter ontkent de beschuldigingen aan zijn adres. Wanneer de strafzaak inhoudelijk behandeld gaat worden, is nog niet bekend.

Erfenis

Op verzoek van zijn advocaat hoorde de rechtbank op de regie-zitting alvast de moeder van de Amersfoorter als getuige over de bitcoins waarover de man in 2017 kon beschikken. Zij vertelde dat ze haar zoon begin 2015 de private key voor de ’ongeveer twintig’ bitcoins had gegeven die zijn kort daarvoor overleden vader al in 2010 uit interesse had gekocht ’om mee te oefenen’. Ze hadden de private key, een geheime code om digitale munten mee te beheren, bij het opruimen van zijn bureau gevonden. De Amersfoorter zou de bitcoins van zijn vader eind 2017 hebben verkocht, deels op belastingadvies van zijn boekhouder en deels omdat hij een pand wilde kopen.

Op het moment van schrijven is één bitcoin liefst 50.000 euro waard.