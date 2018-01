Pauselijke zegen bij Nederlandse orchideeën

Ⓒ REUTERS

AALSMEER - De Nederlandse bloemensector is al weer druk met de voorbereiding voor de paasmis op het Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus zal op 1 april tijdens het uitspreken van het Urbi et Orbi, de traditionele zegen, weer omringd zijn door bloemen uit ons land. De orchideesoort cymbidium, in groene en gele kleuren, vormt dit keer de blikvanger.