’Dakloze held’ stal van slachtoffers terreur: 4 jaar cel

Hij bekende onder meer dat hij een portefeuille en een iPhone had gepikt.

Parker kreeg na de bloedige aanslag bij de Manchester Arena de bijnaam ’Homeless Hero’ (Dakloze Held). Hij zou zich hebben ontfermd over gewonde slachtoffers. Sympathisanten doneerden vervolgens tienduizenden ponden om hem een beter te leven te bezorgen.

Later bleek dat de autoriteiten Parker verdachten van diefstal. Op camerabeelden is te zien hoe hij de tas doorzoekt van een gewonde vrouw wier kleindochter was omgekomen bij de aanslag. Parker heeft via zijn advocaat excuses aangeboden voor zijn „schandelijke gedrag.”