AMSTERDAM - In verschillende Nederlandse en Belgische steden plofte afgelopen weekend een boekwerk op de mat, vol met anti-PKK-materiaal. In Rotterdam, waar de boeken ook werden verspreid, stelden Leefbaar Rotterdam en de VVD raadsvragen. Veel ontvangers zullen de man op de kaft, Harun Yahya, niet hebben herkend. Wie is hij, en waarom wordt zijn gedachtegoed hier huis-aan-huis verspreid?