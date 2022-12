Premium Het beste van De Telegraaf

Spanning naar het kookpunt: pakjesavond én Oranje

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

De in Amerika geboren Andrew Moskos heeft zich uit liefde voor zijn vrouw Saskia Maas gehuld in een oranje shirt. „Maar ik blijf een Amerikaan en support óók het Amerikaanse team.” Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Onze zenuwen worden dit weekend op de proef gesteld. Veel gezinnen vieren zaterdag of zondag pakjesavond; de komst van de Sint is voor kinderen soms best spannend. Maar vooral ouders zitten zaterdag nagelbijtend voor de buis: Oranje komt dan in de achtste finales van het WK in actie tegen de Verenigde Staten. De verhoudingen staan op scherp.