Tot vijf maal efficiënter dan conventionele voortstuwing Nucleaire raketmotor NASA moet astronauten sneller naar Mars brengen

Door onze redactie buitenland

Ⓒ ANP / Zuma Press

Washington - De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zal samen met het Amerikaanse instituut voor geavanceerd defensieonderzoek DARPA een nucleaire raketmotor ontwikkelen die zowel voor ruimte-exploratie als defensiedoeleinden inzetbaar is. Dat maakte Bill Nelson, de directeur van de NASA, dinsdag in een persconferentie bekend. Het streven is dat er in 2027 een werkend model van de motor ontwikkeld is.