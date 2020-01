Jongen (17) gewond bij incident voor ROC Mondriaan Den Haag

„De geruchten zijn dat er een leerling vanmorgen nog voor school begon in zijn arm is gestoken en naar het ziekenhuis is gebracht”, zeggen ze voordat ze zich weer naar de lessen haasten. Mogelijk vond er een steekpartij plaats voor het pand waar lessen in Autotechniek worden gegeven.

Ⓒ REGIO15

Over de aanleiding van het incident of de verdachte(n) wilde de politie nog niets kwijt. Een woordvoerster kon ook nog niets zeggen over wat er zich precies heeft afgespeeld voor de school. Agenten doen momenteel daarom uitgebreid onderzoek bij het college. Op foto’s is een plas bloed te zien.

Een woordvoerster van de school laat weten dat de zaak bij de politie in onderzoek is en er verder geen mededelingen worden gedaan. Ook de nog rond de school aanwezige leerlingen weten niet om wie het gaat en wat de aanleiding was. „Wij komen eigenlijk nu pas aan en begrijpen dat er vanmorgen iets is gebeurd.”